انتهت في إنجلترا - فولام (0) مانشستر يونايتد (3) نهاية اللقاء والانتصارات تتوالى

فولام يواجه مانشستر يونايتد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقاء يسعى فيه الشياطين الحمر لمواصلة الانتصارات بالمسابقة تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.

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ق65: بوجبا يضيف الثالث لفريقه من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: تسديدة قوية من جونز ولكن الحارس يتصدى وتذهب لركنية

ق23: أنتوني مارسيال ينطلق من الجبهة اليسرى ويخترق ثم يسدد في المرمى الهدف الثاني

ق15: بوجبا يسجل الأول ليونايتد من تسديدة من الجهة اليسرى خادعت الحارس وسكنت.

بداية اللقاء.