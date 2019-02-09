انتهت في إنجلترا - فولام (0) مانشستر يونايتد (3) نهاية اللقاء والانتصارات تتوالى

السبت، 09 فبراير 2019 - 14:31

كتب : FilGoal

بول بوجبا - أنتوني مارسيال - يونايتد - فولام

فولام يواجه مانشستر يونايتد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقاء يسعى فيه الشياطين الحمر لمواصلة الانتصارات بالمسابقة تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.

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ق65: بوجبا يضيف الثالث لفريقه من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: تسديدة قوية من جونز ولكن الحارس يتصدى وتذهب لركنية

ق23: أنتوني مارسيال ينطلق من الجبهة اليسرى ويخترق ثم يسدد في المرمى الهدف الثاني

ق15: بوجبا يسجل الأول ليونايتد من تسديدة من الجهة اليسرى خادعت الحارس وسكنت.

بداية اللقاء.

مانشستر يونايتد

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