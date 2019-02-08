يرى محمود فتح الله مدافع نادي النجوم أن الزمالك حاليا اختلف كثيرا عن الدور الأول حين فاز فريقه على الفارس الأبيض.

وقال فتح الله في تصريحات لـFilGoal.com: "انتصار الدور الأول على الزمالك ليس له تأثيرا سوى التأثير المعنوي".

وأضاف "الزمالك حاليا مختلف تماما. فريق أقوى وأشرس واللاعبون ازدادوا نضجا".

فتح الله أوضح "فرجاني ساسي أصبح إضافة قوية جدا بعكس مباراة الدور الأول التي لعب فيها آخر 10 دقائق فقط".

واسترسل "أوباما أصبح أفضل كثيرا ولاعبين أخرين كثر تطوروا بشكل كبير".

مدافع الزمالك السابق أكمل "نعم يوجد لاعبين أو ثلاثة غائبين أساسيين عن الزمالك، لكن من مميزات الزمالك هذا الموسم امتلاك قائمة متكاملة لا تتأثر بالغيابات".

وأتم "سنلعب لتقديم مباراة جيدة وكرة قدم جميلة وننتظر النتيجة، ولا ننسى أننا نلاقي أفضل فريق في مصر حاليا".

كان الزمالك قد خسر أمام النجوم الصاعد حديثا بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب من بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع النجوم مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

الجيش البوركينابي يعلن ضم بانسيه

الزمالك يبعد النقاز عن مواجهة النجوم

قائمة الزمالك – ظهور أول لـ زيزو.. عودة مدبولي وحفني وغياب النقاز أمام النجوم

مؤتمر كلوب عن: توضيح مواقف المصابين وموعد عودة تشامبرلين.. ومقارنة مع سيتي

مؤتمر جوارديولا: يجب لعب مواجهة تشيلسي كنهائي.. ومتفاجئ من سفر ميندي لهونج كونج

كلوب: لم يخبرني أحد عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مارس