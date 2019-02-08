خاص فتح الله لـ في الجول: الزمالك الآن أقوى وأشرس كثيرا من الدور الأول.. ولن يتأثروا بالغيابات

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 23:03

كتب : أحمد شاكر

صلاح أمين يحتفل بهدف النجوم في الزمالك

يرى محمود فتح الله مدافع نادي النجوم أن الزمالك حاليا اختلف كثيرا عن الدور الأول حين فاز فريقه على الفارس الأبيض.

وقال فتح الله في تصريحات لـFilGoal.com: "انتصار الدور الأول على الزمالك ليس له تأثيرا سوى التأثير المعنوي".

وأضاف "الزمالك حاليا مختلف تماما. فريق أقوى وأشرس واللاعبون ازدادوا نضجا".

أخبار متعلقة

الزمالك يبعد النقاز عن مواجهة النجوم بالفيديو – النجم إلى نصف نهائي البطولة العربية رغم الخسارة أمام الرجاء مع كارتيرون قائمة الزمالك – ظهور أول لـ زيزو.. عودة مدبولي وحفني وغياب النقاز أمام النجوم مدرب النجوم لـ في الجول: تكرار الفوز؟ الزمالك أصبح أفضل.. وشارة فتح الله ليست أزمة للحضري

فتح الله أوضح "فرجاني ساسي أصبح إضافة قوية جدا بعكس مباراة الدور الأول التي لعب فيها آخر 10 دقائق فقط".

واسترسل "أوباما أصبح أفضل كثيرا ولاعبين أخرين كثر تطوروا بشكل كبير".

مدافع الزمالك السابق أكمل "نعم يوجد لاعبين أو ثلاثة غائبين أساسيين عن الزمالك، لكن من مميزات الزمالك هذا الموسم امتلاك قائمة متكاملة لا تتأثر بالغيابات".

وأتم "سنلعب لتقديم مباراة جيدة وكرة قدم جميلة وننتظر النتيجة، ولا ننسى أننا نلاقي أفضل فريق في مصر حاليا".

كان الزمالك قد خسر أمام النجوم الصاعد حديثا بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب من بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع النجوم مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

الجيش البوركينابي يعلن ضم بانسيه

الزمالك يبعد النقاز عن مواجهة النجوم

قائمة الزمالك – ظهور أول لـ زيزو.. عودة مدبولي وحفني وغياب النقاز أمام النجوم

مؤتمر كلوب عن: توضيح مواقف المصابين وموعد عودة تشامبرلين.. ومقارنة مع سيتي

مؤتمر جوارديولا: يجب لعب مواجهة تشيلسي كنهائي.. ومتفاجئ من سفر ميندي لهونج كونج

كلوب: لم يخبرني أحد عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مارس

في الدوري الزمالك النجوم محمود فتح الله

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-2-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمم نارية منتظرة 2 دقيقة | الدوري المصري
من أجل تفادي الـ3 نقاط والثأر من هزيمة تاريخية.. الزمالك ضد النجوم 14 دقيقة | الدوري المصري
مواجهة عمرها 24 عاما.. الزمالك يتحدى الحضري للمرة 36 17 دقيقة | الدوري المصري
مدير أكاديمية "الأهلاوية ستارز": الأهلي ليس له أي علاقة بنا 25 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - روما ينتفض بفوز سهل على كييفو المتواضع 40 دقيقة | أوروبا
فتح الله لـ في الجول: الزمالك الآن أقوى وأشرس كثيرا من الدور الأول.. ولن يتأثروا بالغيابات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك