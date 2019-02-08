يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

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الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بينما حرس الحدود في المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.

** الأهلي (1) - (0) حرس الحدود

** انتهت

** دقائق أخيرة خطيرة لـ الحدود على مرمى الأهلي

** ق81 مشاركة حسين الشحات بدلا من جيرالدو

** ق68 مشاركة صلاح محسن بدلا من أجايي

** وصول الدقيقة 60 من عمر المباراة

** خروج حسام عاشور ومشاركة كريم وليد "نيدفيد"

** انطلاق الشوط الثاني

** الأهلي (1) - (0) حرس الحدود

** نهاية الشوط الأول

** عرضية من علي معلول على رأس حمدي فتحي الذي يهز شباك الحدود ويكتب هدفه الأول بقميص الأهلي

** ق46 جوووووووووول حمدي فتحي والهدف الأول لـ الأهلي في مرمى الحدود

** 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

** ق19 هدف ملغي لـ حرس الحدود عن طريق إمام عاشور ولكن الحكم يلغي الهدف ويحتسب ركلة حرة لـ الأهلي

** بداية الضغط الأحمر على مرمى الحدود

** ق13 جيرالدو كاد يسجل الأول لـ الأهلي

** ق2 تسديدة صاروخية من مصطفى جمال لاعب الحدود ولكن الشناوي يتألق

** الأهلي (0) - (0) حرس الحدود

** انطلاق المباراة

** المباراة تنطلق في السادسة مساءً على استاد السلام