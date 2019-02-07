"إيجوايين أفضل مهاجم في العالم"

الخميس، 07 فبراير 2019 - 22:53

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - تشيلسي - هدرسفيلد

يؤمن أليسيو رومانيولي قائد ميلان أن جونزالو إيجوايين مهاجم تشيلسي الحالي هو الأفضل في العالم في مركزه.

وقضى إيجوايين النصف الأول من الموسم الجاري معارا لميلان قبل أن يطلب تشيلسي ضمه ووافق الروسونيري وناديه الأصلي يوفنتوس.

وتحدث رومانيولي لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قائلا: "أعتقد إنه الأفضل في العالم".

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وواصل "أشعر بالأسف لأنه قرر الرحيل عن ميلان ولكننا نحترم قراره فهو صديق لي وأنا سأكون سعيدا إن كان هو كذلك".

وأتم "الآن لدينا لاعبين آخرين ولن يجعلونا نشعر بالأسف على رحيل إيجوايين".

ومنذ انضمام إيجوايين إلى صفوف تشيلسي سجل هدفين جاءا في شباك هدرسفيلد تاون.

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