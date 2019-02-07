الإسماعيلي يحل ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

المقاصة يتواجد في المركز الخامس برصيد 30 نقطة من 20 مباراة، أما الإسماعيلي فيحتل المركز الـ11 برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: رأسية من أنطوي ولكن فوق العارضة.

ق39: انطلاقة لأنطوي وتسديدة ولكن الحارس محمد فوزي يتصدى.

ق28: شيلونجو يسجل والحكم يرفع راية التسلل

ق18: ميدو جابر يهدر فرصة بثلاثة أرواح.

انطلاق اللقاء.