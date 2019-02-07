انتهت في الدوري - المقاصة (0) الإسماعيلي (0) نهاية اللقاء

الخميس، 07 فبراير 2019 - 18:47

كتب : FilGoal

الإسماعيلي والمقاصة

الإسماعيلي يحل ضيفا على مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

المقاصة يتواجد في المركز الخامس برصيد 30 نقطة من 20 مباراة، أما الإسماعيلي فيحتل المركز الـ11 برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

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انتهت

ق86: أنطوي يهدر فرصة خطف اللقاء

ق80: انطلاقة من الجبهة اليمنى لأسامة إبراهيم وتسديدة ولكن أحمد عادل يتصدى على مرتين.

ق76: تسديدة قوية من طارق طه ولكن فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: رأسية من أنطوي ولكن فوق العارضة.

ق39: انطلاقة لأنطوي وتسديدة ولكن الحارس محمد فوزي يتصدى.

ق28: شيلونجو يسجل والحكم يرفع راية التسلل

ق18: ميدو جابر يهدر فرصة بثلاثة أرواح.

انطلاق اللقاء.

الإسماعيلي مصر للمقاصة

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