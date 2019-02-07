انتهت - الجونة (2)-(3) الإنتاج.. انتصار فريق مختار مختار
الخميس، 07 فبراير 2019 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والإنتاج الحربي في الجولة الـ21 للدوري المصري.
نهاية المباراة بانتصار الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين على الجونة.
ق 48: جوووول أحمد حمد يسجل الثاني للجونة من ضربة حرة مباشرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الإنتاج 3-1
ق 45: جووووول أحمد ياسر ريان يقلص الفارق للجونة
ق 37: جوووول عبد الرحمن فاروق يضيف الثالث
ق 18: جووووول كابونجا يضيف الثاني للإنتاج
ق 1: جوووووول جيمس تيدي يسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى للإنتاج الحربي
انطلاق المباراة
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