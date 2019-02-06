انتهت – إيفرتون (0) - (2) مانشستر سيتي.. انتصار كتيبة جوارديولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون ومانشستر سيتي التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

ق90+7: جوووووول جابرييل خيسوس يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

ق58: فرصة كبيرة لفريق مانشستر سيتي بعد عرضية من جوندوجان من الجهة اليمنى حولها بيرناردو سيلفا برأسية اصطدمت في رأسي بيكفورد ووصلت إلى أجويرو الذي سددها مباشرة بركلة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إيفرتون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ق45+1: جووووووول إيمريك لابورتي يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي برأسية قوية بعد عرضية متقنة من ديفيد سيلفا من ركلة حرة غير مباشرة من الناحية اليسرى.

ق43: عرضية من ساني ارتدت من زوما على حدود المنطقة وصلت إلى جوندوجان الذي حاول التوغل داخل منطقة الجزاء لكن تدخل معه أندري جوميش واستخلص الكرة وسط مطالبة من لاعبي مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

ق28: تسديدة قوية من إلكاي جوندوجان لكن العارضة تحرمه من هدف محقق لمانشستر سيتي.

ق16: تمريرة رائعة من جوندوجان من الجهة اليمنى وصلت إلى ساني الخالي من الرقابة في الجهة اليسرى، أرسل ساني عرضية أرضية رائعة وصلت إلى جوندوجان الذي سدد كرة قوية لكن تدخل كيرت زوما ببراعة وأبعد الكرة إلى ركنية.

ق8: لا توجد محاولات خطيرة على أي مرمى حتى الآن.

انطلاق المباراة.