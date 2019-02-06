انتهت الكلاسيكو - برشلونة (1) ريال مدريد (1) التعادل سيد الموقف

المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أرجاء العالم.. الكلاسيكو.. برشلونة وريال مدريد وجها لوجه.

الفريقان يلتقيان في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق82: الملكي يهدر فرصة خدف اللقاء بعد تمريرة طولية خرج شتيجن من مرماه ليشتتها ولكنها ذهبت لكروس الذي مرر لبيل قبل أن يهدرها الأخير.

ق58: مالكوووم يسجل التعادل لبرشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: تسديدة قوية من سواريز بعد تمريرة من مالكوم ونافاس يتصدى

ق32: رأسية من راكيتيتش ولكن العارضة تتصدى وتحرمهم من التعادل.

ق30: سيميدو يهدر فرصة التعادل ويمرر عرضية في مواجهة نافاس ولكن دفاع الملكي يشتت

ق27: رأسية من بيكيه وتمر فوق العارضة إثر ركلة حرة غير مباشرة

ق20: مالكوم يهدر أخطر فرص برشلونة بعد انفراد بالحارس كيلور نافاس ولكن الأخير تصدى وراية التسلل ترتفع بعدها

ق18: فينيسيوس يهدر فرصة أخرى سهلة بعد انفراد سابق.

ق10: بطاقة صفراء أولى لسيرخيو راموس بعد تدخل على سيميدو. أكثر لاعب بتاريخ الكلاسيكو تلقّي بطاقات صفراء ، حيث تلقى (23) بطاقة صفراء.

ق6: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز بعد عرضية من جونيور استقبلها بنزيمة ومرر للوكاس الذي ودعها الشباك بسهولة.

ق5: تسديدة قوية من توني كروس والحارس تير شتيجن يتصدى.

انطلاق اللقاء.