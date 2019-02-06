خاص خبر في الجول - إصابة عمرو جمال بتمزق في العضلة الأمامية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 17:52

كتب : أحمد الخولي

عمرو جمال - الأهلي

تعرض عمرو جمال للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

عمرو جمال

النادي : الأهلي

الأهلي

ولم تتحدد بعد مدة غياب عمرو جمال، ولكن حسبما علم FilGoal.com فإن الآشعة أثبتت إصابة اللاعب المقيد حديثا في قائمة الأهلي المحلية.

ولا تقل مدة الغياب في مثل تلك الإصابات عن 4 أسابيع.

أخبار متعلقة

رئيس النجوم يعلق على انسحاب الأهلي من اجتماع اتحاد الكرة خبر في الجول - اتجاه لاستبدال مواجهة الأهلي ضد بيراميدز من الدوري إلى الكأس خبر في الجول - الأهلي ينتظر صدور التراخيص للبدء في إنشاء الاستاد بالشيخ زايد

وغادر عمرو جمال مران الفريق صباح اليوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وخرج عمرو جمال في صيف 2017 من الأهلي معارا إلى نادي بيدفيست ويتس الجنوب إفريقيا ثم عاد في شهر مارس عام 2018، قبل أن يرحل معارا إلى فريق هيلسنكي الفنلندي حتى شهر يوليو 2018.

ولعب صاحب الـ27 عاما مع الأهلي في 65 مباراة بالدوري المصري سجل خلالها 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يدرس حلا جديدا لأزمة المؤجلات

اتحاد الكرة: حضور رئيس الزمالك لأنه اجتماع تنسيقي.. ودراسة مقترحات جدول الدوري الأسبوع المقبل

القصة الكاملة وراء انسحاب مرتجي من اجتماع اتحاد الكرة

الأهلي ينتظر صدور التراخيص للبدء في إنشاء الاستاد.. تعرف على المكان المقترح

شرطة لندن تصدر بيانا عن واقعة العنصرية ضد صلاح

عمرو جمال الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تليجراف: أرسنال مستعد لسماع العروض المقدمة لموستافي 11 دقيقة | أوروبا
أسطورة ليفربول: لو فاز إيفرتون على سيتي سأذهب لمشاهدة مباراة في ملعبهم 26 دقيقة | أوروبا
في الجول يشرح - خطاب الأهلي ورد مجاهد والكاف.. أزمة حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة 40 دقيقة | إفريقيا
ذا صن: راشفورد كاد ينتقل إلى ريال مدريد حال استمرار مورينيو في مانشستر يونايتد 50 دقيقة | أوروبا
كوكا يسجل هدفا في تعادل أولمبياكوس مع لاميا 55 دقيقة | المحترفون
سكاي: أشلي يانج يجدد عقده مع يونايتد لموسم إضافي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك