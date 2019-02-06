عبد الفتاح: لا يوجد ما يستوجب إعادة لقاء الأهلي وإنبي

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مطالبة إدارة إنبي بإعادة لقاء الأهلي في بطولة الدوري المصري غير منطقي.

وتساءل عبد الفتاح: "لماذا تعاد المباراة؟ هل حدث خطأ قانوني؟".

وأوضح عبر برنامج "نمبر وان" بقناة النهار: "الحالة الوحيدة لإعادة المباراة هي وجود خطأ قانوني.. مثل عدم طرد لاعب رغم حصوله على إنذارين واستمراره لفترة في الملعب، أو اعتراف الحكم بركلة جزاء احتسبها أو لم يحتسبها".

وأشار رئيس لجنة الحكام: "أقول لمسؤولي إنبي أداء الحكم محمد الصباحي ومعاونيه جيد جدا وكان مميزا في الحالات الصعبة".

ولفت: "بعض البرامج التحليلة قيل إن هدف إنبي الأول كان مخالفة، ولكن رأيي أن الهدف سليم".

وعن طرد أحمد رفعت لاعب إنبي، قال رئيس لجنة الحكام: "الحكم بشر وقاض.. فلا يجوز أن نقول للقاضي هل أنت سعيد بمهانة وتهكم، ما حدث من لاعب إنبي يستوجب إنذارا".

وواصل: "من الممكن الاستعانة بروح القانون في المخالفات بين التهور والإهمال، لكن أي حكم لا يقبل السخرية على القرار بأي لفظ، لا يمكن التهكم على القانون".

وأتم تصريحاته: "هناك حالات تمس صميم التحكيم.. لا تهاون في الأمور الشخصية أو السلوك".

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