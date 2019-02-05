يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إنبي أمام الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

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الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بينما إنبي في المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

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ق81 باسم علي بدلا من محمد هاني

ق80 الهدف الأول لـ إنبي.. رأسية من محمود قاعود تهز شباك الأهلي

ق76: أجايي يخرج ويشارك بدلا منه صلاح محسن الذي يهدر انفرادا تاما في اللمسة الأولى.

ق69: أحمد شكري يخرج ويشارك بدلا منه عماد فتحي. وعاشور يشارك بدلا من السولية.

ق61: أحمد رفعت المعار من الزمالك يشارك بدلا من تشيزا يحيى رمضاني.

ق60: إنذار لعمرو الحلواني ظهير إنبي الأيسر

ق55: التغيير الأول لإنبي.. ويلفريد يشارك بدلا من محمود توبة

ق54: الهدف الثاني للأهلي. حسين الشحات يمرر إلى جيرالدو الذي يمرر عرضية أرضية رائعة إلى جونيور أجايي، والهدف الثاني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

ق47: فرصة خطيرة للأهلي.. عرضية رائعة من حسين الشحات ولكن رأسية نيدفيد تعلو العارضة.

ق38: الهدف الأول للأهلي. أيمن أشرف بالتخصص يسجل ضد إنبي. تسديدة من جيرالدو يتصدى لها عمرو حسام وتتحول إلى ركنية. ناصر ماهر يلعبها يشتتها عمرو حسام لتصل إلى جيرالدو الذي يلمسها وتصل إلى أيمن أشرف الذي يسجل الهدف الأول.

ق29: رامي صبري ينقذ إنبي بعد خطأ عمرو حسام. الحارس يخرج ويشتت الكرة لتصل إلى جونيور أجايي الذي يلعب الكرة تجاه المرمى لكن رامي صبري ينقذ الموقف.

ق27: إنذار أول في المباراة. محمد أشرف روقة يتلقى بطاقة صفراء للخشونة.

ق11: جيرالدو يحصل على خطأ من الجبهة اليمنى. معلول يلعبها داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمرو حسام، قبل متابعة من أيمن أشرف ترتطم بالدفاع.

ق7: تهديد أول من إنبي. تسديدة قوية من أحمد شكري يتصدى لها الشناوي.

انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة