تيليجراف: يونايتد يستعد لرفع راتب راشفورد 8 أضعاف لتجديد عقده

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 12:06

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - ليستر سيتي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لتجديد عقد ماركوس راشفورد نجم خط هجومه خلال الأيام القليلة المقبلة وتحسين راتبه. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن مانشستر يونايتد يسعى لرفع راتب اللاعب ومضاعفته ليصبح أكثر من 150 ألف جنيها إسترليني في الأسبوع.

راشفورد تم تصعيده للفريق الأول بمانشستر يونايتد في يناير 2016 من أكاديمية النادي. ووقع على عقد يمتد لـ 4 أعوام مع خيار التجديد لعام إضافي وينتهي في صيف 2020.

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ويتاقضى راشفورد حاليا منذ توقيع ذلك العقد مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. أي أن راتبه الجديد قد يصل إلى 8 أضعاف القديم.

اللاعب الدولي الإنجليزي تألق منذ رحيل مدربه السابق جوزيه مورينيو وتولي أولي جونار سولشاير للمهمة، فسجل 6 أهداف وصنع هدفين في 8 مواجهات بالدوري الإنجليزي.

وخلال الموسم الجاري سجل صاحب الـ21 عاما 10 أهداف وصنع 7 آخرين في 30 مباراة بكل المسابقات.

ولعب راشفورد بقميص الفريق الأول لمانشستر يونايتد في 153 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 42 هدفا وصنع 24 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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