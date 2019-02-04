كشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري عدم وجود أي نية في الوقت الحالي لإدارة النادي في تغيير حلمي طولان.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لا نية لدى مجلس إدارة الاتحاد في تغيير الجهاز الفني الحالي بقيادة حلمي طولان".

وأضاف لـFilGoal.com "كل الدعم لـ حلمي طولان والجهاز الفني الحالي".

وواصل "الفريق يستعد لمواجهة وادي دجلة بعد 5 أيام ثم السفر إلى السعودية لمواجهة الهلال في كأس زايد للأبطال. نحن ندعم حلمي طولان".

ونفى المصدر دخول مجلس إدارة الاتحاد في أي مفاوضات مع حسام حسن، قائلا: "لم نفاوض حسام حسن على الإطلاق. نحن ندعم حلمي طولان وهو مستمر في منصبه في الوقت الحالي".

وتعادل الاتحاد مع المصري بثنائية لكل فريق في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السكندري وصل للنقطة 21 في المركز الـ 16.

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