خاص مصدر في الاتحاد لـ في الجول: كل الدعم لـ حلمي طولان.. ولم نفاوض حسام حسن

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 23:18

كتب : هاني العوضي

حلمي طولان

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري عدم وجود أي نية في الوقت الحالي لإدارة النادي في تغيير حلمي طولان.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لا نية لدى مجلس إدارة الاتحاد في تغيير الجهاز الفني الحالي بقيادة حلمي طولان".

وأضاف لـFilGoal.com "كل الدعم لـ حلمي طولان والجهاز الفني الحالي".

أخبار متعلقة

عمار حمدي يوقف ثورة إيهاب جلال.. الاتحاد يتعادل مع المصري في إثارة كبيرة بيراميدز يرد في 3 نقاط على نائب رئيس اتحاد الكرة: نرفض التعتيم على الفشل إيهاب جلال: لاعبو المصري تراجعوا بشكل زائد عن اللزوم وكنا قادرين على إنهاء المباراة في الشوط الأول

وواصل "الفريق يستعد لمواجهة وادي دجلة بعد 5 أيام ثم السفر إلى السعودية لمواجهة الهلال في كأس زايد للأبطال. نحن ندعم حلمي طولان".

ونفى المصدر دخول مجلس إدارة الاتحاد في أي مفاوضات مع حسام حسن، قائلا: "لم نفاوض حسام حسن على الإطلاق. نحن ندعم حلمي طولان وهو مستمر في منصبه في الوقت الحالي".

وتعادل الاتحاد مع المصري بثنائية لكل فريق في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السكندري وصل للنقطة 21 في المركز الـ 16.

اقرأ أيضا:

الصفقات أتت ثمارها.. خربين وبينافنتي يقودان بيراميدز لفوز متأخر على الداخلية

تركي آل الشيخ: رغم تضييع الوقت والضرب غير المبرر.. روح الفانلة الزرقاء +90

صحوة اتحاد جدة مستمرة.. فاز على كتيبة ميدو بمشاركة عواد وإصابة كاسونجو

قائمة الأهلي – عودة رمضان صبحي وظهور الشحات وغياب ربيعة أمام إنبي

شاهد - إصابة قوية لـ كاسونجو.. لاعب الزمالك المعار يخرج على نقالة

في الدوري الاتحاد السكندري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضيفا على إنبي 59 دقيقة | الدوري المصري
بالصور – أغلفة مثيرة للصحف الإنجليزية عقب تعثر ليفربول أمام وست هام ساعة | أوروبا
بيللجريني لم ينس يا كلوب.. مانويل يستشهد بواقعة 2013 ويصرح: لا يمكنه الشكوى ساعة | أوروبا
رقم يحدث لأول مرة هذا الموسم في الدوري ينتظر الأهلي أمام إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – شاهد كل ما قدمه صلاح في تعادل ليفربول مع وست هام 2 ساعة | المحترفون
أبو تريكة: شاهدنا "وصلة عك" من ليفربول ضد وست هام 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك