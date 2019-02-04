محدّث انتهت - وست هام (1) - (1) ليفربول.. أوريجي يهدر الفوز في الثانية الأخيرة
الإثنين، 04 فبراير 2019 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
ليفربول يرتحل إلى لندن بهدف حصد 3 نقاط جديدة، وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري إلى 5 نقاط.
محمد صلاح أساسي كما العادة، في وقت يحتل فيه جيمس ميلنر مركز الظهير الأيمن ويبدأ آدم لالانا في وسط الملعب.
تعرف على تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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نهاية المباراة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28: وست هام يسجل التعادل بعد جملة رائعة عن طريق أنطونيو.
ق23: هدف أول سجله ليفربول، يبدو أن ميلنر كان متسللا قبل صناعة الفرصة لساديو ماني.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل