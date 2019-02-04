محدّث استراحة - وست هام (1) - (1) ليفربول.. تعادل بعد شوط مثير

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 21:49

كتب : FilGoal

ساديو ماني - وست هام - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يرتحل إلى لندن بهدف حصد 3 نقاط جديدة، وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري إلى 5 نقاط.

محمد صلاح أساسي كما العادة، في وقت يحتل فيه جيمس ميلنر مركز الظهير الأيمن ويبدأ آدم لالانا في وسط الملعب.

تعرف على تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق28: وست هام يسجل التعادل بعد جملة رائعة عن طريق أنطونيو.

ق23: هدف أول سجله ليفربول، يبدو أن ميلنر كان متسللا قبل صناعة الفرصة لساديو ماني.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

ليفربول وست هام محمد صلاح

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