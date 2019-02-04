يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يرتحل إلى لندن بهدف حصد 3 نقاط جديدة، وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري إلى 5 نقاط.

محمد صلاح أساسي كما العادة، في وقت يحتل فيه جيمس ميلنر مركز الظهير الأيمن ويبدأ آدم لالانا في وسط الملعب.

تعرف على تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

====

نهاية الشوط الأول

ق28: وست هام يسجل التعادل بعد جملة رائعة عن طريق أنطونيو.

ق23: هدف أول سجله ليفربول، يبدو أن ميلنر كان متسللا قبل صناعة الفرصة لساديو ماني.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل