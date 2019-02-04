تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وميلنر ظهير أيمن ضد وست هام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه ضد وست هام يونايتد في ختام الجولة 25 للدوري الإنجليزي.

ليفربول يرتحل إلى لندن بهدف حصد 3 نقاط جديدة، وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري إلى 5 نقاط.

محمد صلاح أساسي كما العادة، في وقت يحتل فيه جيمس ميلنر مركز الظهير الأيمن ويبدأ آدم لالانا في وسط الملعب.

وأتى تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيمس ميلنر – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – آدم لالانا

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – بوبي فيرمينو

البدلاء: سيمون مينيوليه – دانييل ستاريدج – ألبرتو مورينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي – كورتيس جونز – رافائيل كاماتشو

ويغيب عن التشكيل كل من جيني فاينالدوم وجوردان هيندرسون.

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