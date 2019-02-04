تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وميلنر ظهير أيمن ضد وست هام
الإثنين، 04 فبراير 2019 - 21:06
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه ضد وست هام يونايتد في ختام الجولة 25 للدوري الإنجليزي.
ليفربول يرتحل إلى لندن بهدف حصد 3 نقاط جديدة، وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري إلى 5 نقاط.
محمد صلاح أساسي كما العادة، في وقت يحتل فيه جيمس ميلنر مركز الظهير الأيمن ويبدأ آدم لالانا في وسط الملعب.
وأتى تشكيل ليفربول كالتالي..
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: جيمس ميلنر – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون
الوسط: فابينيو – نابي كيتا – آدم لالانا
الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – بوبي فيرمينو
البدلاء: سيمون مينيوليه – دانييل ستاريدج – ألبرتو مورينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي – كورتيس جونز – رافائيل كاماتشو
ويغيب عن التشكيل كل من جيني فاينالدوم وجوردان هيندرسون.
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