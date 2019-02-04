تشكيل بيراميدز – أحمد منصور ظهير أيسر وتراوري جناح.. وخربين يقود الهجوم أمام الداخلية

سيعود أحمد أيمن منصور لمركزه الأصلي كظهير أيسر مع بيراميدز أمام الداخلية، فيما يبدأ عمر خربين كمهاجم أساسي في تواجد سيفوينتي كبديل.

أعلن أحمد حسن مدرب نادي بيراميدز المؤقت، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز شهد تواجد أفشة في وسط الملعب بجانب نبيل عماد "دونجا"، فيما يعود إيريك تراوري لمركز الجناح الأيسر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – علي جبر – رجب بكار.

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – نبيل عماد "دونجا".

أمامهم: كينو – عبد الله السعيد – إيريك تراوري

الهجوم: عمر خربين.