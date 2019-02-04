سولشاير يتغنى براشفورد وبوجبا

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 15:29

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

تغنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالثنائي بول بوجبا وماركوس راشفورد بعد قيادة الفريق للفوز على ليستر سيتي بهدف رائع صنعه الأول وسجله الثاني.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نظرا لأن بوجبا وراشفورد يعرفان أسلوب بعضهما البعض، وكذلك نقاط القوة لدى كل واحد منهما وبفضل القدرات التي يمتلكانها يمكنك أن تتوقع ذلك التميز وقد شهدنا تمريرة جميلة وهدفًا رائعًا".

وأضاف مازحا "لقد طلبت من راشفورد أن يسدد الكرة مجددا بين ساقي كاسبر شمايكل حارس ليستر لأنه يفتح ساقيه! ولكنه كان هدفًا رائعًا ولا يمكنني أن أشكو من ذلك".

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وواصل الإشادة ببوجبا قائلا "أعتقد أن بول يمكنه أن يلقى نظرة على هذه المباريات مرة أخرى ويمكنني أن أصرح بأنه يسير في طريقه الصحيح.

وأردف "بول لاعب خط وسط رائع ويمكنه أن يتطور دائمًا وهو أحد اللاعبين الذين يريدون أن يتطوروا ويريد أن يشاهد المباراة ويريد أن يشاهد ما الذي كان من الممكن أن يفعله أفضل من ذلك".

واستمر المدرب النرويجي عن لاعبه الفرنسي "بوجبا يبذل جهدا في كافة الدقائق تقريبا، لذلك بالطبع مسألة الراحة بين المباريات سوف تكون مهمة بالنسبة له".

كما تحدث سولشاير عن مهاجمه أليكسيس سانشيز بقوله "أعتقد أنه أبلى بلاءً حسنًا ولكننا كنا مضطرين لتغيير طريقة اللعب. وقد اتسم بالقوة عندما كنا نستعين به. وقد عمل بصورة جيدة من الناحية الدفاعية. لم نخلق فرصًا له ولكن يحقق تطورًا مستمرًا طوال الوقت".

بول بوجبا ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

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