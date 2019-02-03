بالفيديو – "أما أنتم فلا نريد حتى رؤيتكم".. روما يتعادل مع ميلان

"اليوم، أنطونيو دي فالكي هو فقط من يستحق التكريم، أما أنتم فلا نريد حتى رؤيتكم".. لافته رفعتها جماهير روما ضد لاعبي فريقها أمام ميلان.

روما تعادل مع ميلان بهدف لكل فريق في قمة الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

جماهير روما عبرت عن غضبها الشديد بعد الخسارة الثقيلة 7-1 أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا، قبل انطلاق مواجهة الذئاب أمام ميلان اليوم الأحد.

في البداية، خلدت جماهير روما ذكرى رحيل أنطونيو دي فالكي، برفع صور عديدة له قبل أن ترفع لافته حملت رسالة بـ"اليوم، أنطونيو فقط من يستحق التكريم، أما أنتم فلا نريد حتى رؤيتكم".

أنطونيو دي فالكي، مشجع لفريق روما توفى عام 1989 بعد شجار معه من قبل مشجعي ميلان.

دي فالكي كان طفلا صغيرا لم يُكمل 10 سنوات، أتجه لمدينة ميلان لحضور مباراة الفريق أمام روما عام 1989، ولكنه فقد حياته بعد تعرضه للضرب من قبل 4 من مشجعي ميلان.

قضية كبيرة تعرفها الكرة الإيطالية وانتهت بالحكم بالسجن على مشجع لفريق ميلان بتهمة "القتل الخاطئ".

جماهير روما تتذكر أنطونيو دائما في كل مواجهة للذئاب أمام ميلان. اليوم الأحد خلدت ذكراه وعبرت عن غضبها أيضا ضد لاعبي الفريق.

ميلان تقدم أولا بهدف عن طريق الوافد الجديد المتألق شيشتوف بيونتك في الدقيقة 26 من لمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

لكن روما نجح في تعديل النتيجة بهدف مع انطلاق الشوط الثاني عن طريق نيوكولو زانيولو.

ووصل ميلان للنقطة 36 في المركز الرابع، بينما وصل روما للنقطة 35 في المركز الخامس.

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