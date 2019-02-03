يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ريال مدريد أمام ألافيس في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3-0.

ق90+2: جووووول لريال مدريد.. ماريانو دياز يضيف الثالث برأسية رائعة.

ق81: جووووول لريال مدريد.. فينسيوس جونيور يضيف الهدف الثاني بطريقة جميلة.

** بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1-0

ق30: جووووول لريال مدريد.. انطلاقة سريعة من جهة اليسار لنصف ملعب ألافيس عن طريق سيرخيو ريجلون ثم أرسل عرضية أرضية داخل منطقة جزاء ألافيس قابلها بنزيمة بلمسة يمينية سكنت شباك فريق ألافيس على يسار الحارس.

** ريال مدريد (0) - (0) ألافيس

** بعد قليل انطلاق المباراة