طلائع الجيش يتعادل مع سموحة سلبيا

الأحد، 03 فبراير 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

نادي طلائع الجيش

تعادل طلائع الجيش مع ضيفه سموحة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

كانت المباراة فقيرة جدا، وخالية من الفرص، فلم تشهد كرات خطيرة على المرميين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تعادل الفريقان رفع رصيد طلائع الجيش وسموحة للنقطة الـ25، ليرتقيان للمركزين السابع والثامن في بطولة الدوري بالتساوي مع المصري صاحب نفس الرصيد.

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ويلتقي طلائع الجيش مع المقاولون العرب في الجولة المقبلة يوم 15 فبراير الجاري.

وعلى الجهة الأخرى، يلتقي سموحة مع بيراميدز يوم 14 فبراير في الجولة المقبلة.

في الدوري طلائع الجيش سموحة

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