محدّث انتهت - مانشستر سيتي (3) - (1) أرسنال
الأحد، 03 فبراير 2019 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة الجولة الـ 25 في الدوري الإنجليزي.
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** انتهت
** سواريز ورامسي بدلا من كولاسينياك وإيوبي
** ق66 مشاركة دينيس سواريز لأول مرة مع أرسنال
** عرضية من رحيم ولمسة من أجويرو والهدف الثالث لـ سيتي
** ق60 جووووووووووووووووووول أجويرو والهدف الثالث لـ سيتي
** انطلاق الشوط الثاني
** مانشستر سيتي (2) - (1) أرسنال
** نهاية الشوط الأول
** عرضية من رحيم من داخل منطقة الجزاء إلى أجويرو الذي يضعها بسهولة في الشباك
** ق42 جووووووووووووووووووول أجويرو والهدف الثاني لـ سيتي في مرمى أرسنال
** عرضية من توريرا ولمسة رأس من مونريال، ورأسية من كوسيليني وهدف أول لـ أرسنال
** ق10 جووووووووووووووووووول كوسيليني والهدف الأول لـ أرسنال في مرمى سيتي
** عرضية من لابورت ورأسية من أجويرو والهدف الأول لـ سيتي في مرمى أرسنال
** الثانية 40 وجووووووووووووووووول الهدف الأول لـ سيتي عن طريق أجويرو
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة