يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة الجولة الـ 25 في الدوري الإنجليزي.

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** انتهت

** سواريز ورامسي بدلا من كولاسينياك وإيوبي

** ق66 مشاركة دينيس سواريز لأول مرة مع أرسنال

** عرضية من رحيم ولمسة من أجويرو والهدف الثالث لـ سيتي

** ق60 جووووووووووووووووووول أجويرو والهدف الثالث لـ سيتي

** انطلاق الشوط الثاني

** مانشستر سيتي (2) - (1) أرسنال

** نهاية الشوط الأول

** عرضية من رحيم من داخل منطقة الجزاء إلى أجويرو الذي يضعها بسهولة في الشباك

** ق42 جووووووووووووووووووول أجويرو والهدف الثاني لـ سيتي في مرمى أرسنال

** عرضية من توريرا ولمسة رأس من مونريال، ورأسية من كوسيليني وهدف أول لـ أرسنال

** ق10 جووووووووووووووووووول كوسيليني والهدف الأول لـ أرسنال في مرمى سيتي

** عرضية من لابورت ورأسية من أجويرو والهدف الأول لـ سيتي في مرمى أرسنال

** الثانية 40 وجووووووووووووووووول الهدف الأول لـ سيتي عن طريق أجويرو

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة