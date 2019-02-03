تشكيل القمة – أجويرو يقود هجوم سيتي ضد أرسنال.. ولاكازيت وأوباميانج أساسيان

الأحد، 03 فبراير 2019 - 17:55

كتب : FilGoal

أجويرو

يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على سيرخيو أجويرو ليقود هجوم فريقه أمام أرسنال.

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في قمة الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

ليروي ساني يجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، بينما يشارك بيرناردو سيلفا وكيفين دي بروين ودافيد سيلفا في التشكيل الأساسي.

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رياض محرز يجلس بجانب ساني وجون ستونز على مقاعد البدلاء سيتي.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي بالكامل:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتامندي - إيميرك لابورتي.

الوسط: فيرناندينيو – جوندوجان – دي بروين – دافيد سيلفا – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: أجويرو – رحيم سترلينج.

على الجانب الآخر يعتمد أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال على خطة 3-4-3.

لوران كوسيلني وناتشو مونريال وشكودران موستافي ثلاثي دفاعي أمام كتيبة هجوم مانشستر سيتي.

ألكسندر لاكازيت و بيير إيمريك أوباميانج يقودان خط هجوم أرسنال مع تواجد أليكس إيوبي بجانبهما.

دينيس سواريز، الوافد الجديد من برشلونة، يجلس على مقاعد البدلاء بجانب ميسوت أوزيل وآرون رامسي.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: مونريال – كوسيلني – موستافي.

الوسط: سياد كولاسيناك – لوكاس توريرا - ماثيو جندوزي - ستيفان ليشتاينر.

الهجوم: إيوبي – أوباميانج – لاكازيت.

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