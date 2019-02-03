يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ليستر سيتي ضد ضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

د.9 جوووووووووووووووول، خطأ دفاعي من ريكاردو بيريرا لتصل الكرة إلى بول بوجبا الذي يمررها ببراعة إلى ماركوس راشفورد.

د.4 خطييييرة لغاية عرضية رائعة من لوك شاو تصل على رأس ماركوس راشفورد داخل منطقة الست ياردة ورأسية لكنها تمر من أعلى المرمى.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل