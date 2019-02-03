محدّث انتهت في إنجلترا - ليستر (0) - (1) يونايتد.. نهاية المباراة

الأحد، 03 فبراير 2019 - 15:58

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ليستر سيتي ضد ضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

د.9 جوووووووووووووووول، خطأ دفاعي من ريكاردو بيريرا لتصل الكرة إلى بول بوجبا الذي يمررها ببراعة إلى ماركوس راشفورد.

د.4 خطييييرة لغاية عرضية رائعة من لوك شاو تصل على رأس ماركوس راشفورد داخل منطقة الست ياردة ورأسية لكنها تمر من أعلى المرمى.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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