محدّث مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي 4 هدرسفيلد 0.. إيجوايين يضرب بقوة
السبت، 02 فبراير 2019 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق69: إيجوايين يسدد كرة قوية تسكن الشباك لتصبح النتيجة 4-صفر
ق66: إدين هازارد يضيف الهدف الثالث لتشيلسي بطريقة رائعة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد
ق45+2: إدين هازارد يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء
ق17: جونزالو إيجوايين يسجل الهدف الأول لتشيلسي محرزا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز
بداية اللقاء