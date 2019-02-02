محدّث مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي 4 هدرسفيلد 0.. إيجوايين يضرب بقوة

السبت، 02 فبراير 2019 - 16:54

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع اللقاء لحظة بلحظة من هنا

----------

أخبار متعلقة

بونجاح: شابي أخبرني أنهم في كاتالونيا يتعلمون كراهية ريال مدريد بالفيديو - قذيفة سون وخطأ دوبرافكا ينقذان توتنام من فخ نيوكاسل ويمنحاه الوصافة تشكيل تشيلسي - إيجواين أساسي مع 4 تغييرات أمام هدرسفيلد بالفيديو - تريزيجيه يصنع أول هدف منذ شهرين

ق69: إيجوايين يسدد كرة قوية تسكن الشباك لتصبح النتيجة 4-صفر

ق66: إدين هازارد يضيف الهدف الثالث لتشيلسي بطريقة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد

ق45+2: إدين هازارد يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء

ق17: جونزالو إيجوايين يسجل الهدف الأول لتشيلسي محرزا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

بداية اللقاء

تشيلسي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل سيمبا – كاجيري ميدي يقود الهجوم أمام الأهلي 16 دقيقة | إفريقيا
جالاس: أوزيل يلعب فقط حينما يريد.. إيمري فعل ما في وسعه 49 دقيقة | أوروبا
بعد 8-0 مازيمبي.. تعرف على أكبر نتائج دور مجموعات إفريقيا "ظهور مصري" 51 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو في إفريقيا – الوداد ينتصر على لوبي ستارز خارج الأرض.. وهوريا يهزم بلاتينيوم 56 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - إيجوايين يسجل أول أهدافه مع تشيلسي ساعة | أوروبا
سكولز: بوجبا كان يلعب لنفسه.. أعتقد أنه فقد احترامه لمورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك