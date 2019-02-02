يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق69: إيجوايين يسدد كرة قوية تسكن الشباك لتصبح النتيجة 4-صفر

ق66: إدين هازارد يضيف الهدف الثالث لتشيلسي بطريقة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد

ق45+2: إدين هازارد يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء

ق17: جونزالو إيجوايين يسجل الهدف الأول لتشيلسي محرزا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

بداية اللقاء