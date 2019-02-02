أوباميانج يكشف عن مركزه المفضل.. ويتحدث عن شراكته مع لاكازيت

كشف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال عن مركزه المفضل، مؤكدا "أفضل اللعب كمهاجم" بعدما اعتمد عليه المدرب أوناي إيمري كجناح.

الدولي الجابوني سجل 25 هدفا رفقة المدفعجية في 37 مباراة منذ قدومه في يناير من العام الماضي من بروسيا دورتموند الألماني.

وقال أوبا لشبكة سكاي سبورتس: "مركزي المفضل هو اللعب كمهاجم، أحب أيضا اللعب كجناح ولكن المكان الأفضل بالنسبة لي كمهاجم".

وأوضح "أٌفضل اللعب رفقة مهاجم آخر في الأمام، هذا لطيف لأنه بمقدورك أن تكون شراكة مع لاعبين آخرين. إن أرادني المدرب في اليمين أو اليسار لا يهم، أذهب وأقاتل من أجل الفريق، لذا لا مشكلة".

وأشار لاعب بروسيا دورتموند السابق إلى شراكته مع الفرنسي ألكساندر لاكازيت مؤكدا أنها قائمة على الإحساس ببعضهما البعض في الملعب.

وأردف "كنا منافسين في فرنسا ولم أتوقع أن يكون صديقي ولكن الآن الوضع اختلف. في البداية عند قدومي أعطاني الكثير من الثقة لأننا تحدثنا بشكل صريح".

وتابع "نملك نفس الرؤية لكرة القدم والتي هي نقطة جيدة فيما بيننا، وتلك كانت النقطة التي بدأت صداقتنا.. عندما تأتي الكرة لأحدنا يتحرك الآخر للعمق، الأمر يتعلق بالشعور".

بيير أتم "أنت ترفع رأسك وترى أنه يتحرك تجاه المساحة، إن أردت أن تمنح الكرة للاعب في أفضل مساحة موجودة فعليك أن تمررها له. هذا ما يحدث بيننا".

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