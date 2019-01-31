يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

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- كوستاس ميتروجلو ينتقل من مارسيليا إلى جالاتا سراي التركي.

- أبو بكر كامارا ينتقل من فولام إلى مالاتياسبور التركي.

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