محدّث مباشر ختام انتقالات يناير – ميتروجلو إلى جالاتا سراي
الخميس، 31 يناير 2019 - 17:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.
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- كوستاس ميتروجلو ينتقل من مارسيليا إلى جالاتا سراي التركي.
🇬🇷 @kmitroglou ينضم إلى @Galatasaray على سبيل الإعارة.
نتمني لك التوفيق في رحلتك في تركيا! 👏🇹🇷#أولمبيك_مارسيليا || 🔵⚪️ pic.twitter.com/MvGBNPffHy— أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) January 31, 2019
- أبو بكر كامارا ينتقل من فولام إلى مالاتياسبور التركي.
Evkur Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin @Aboukamara47 💪#Yenidenbirefsane pic.twitter.com/BBlW0oQUgz— Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 31, 2019
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