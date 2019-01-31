محدّث مباشر ختام انتقالات يناير – كراوتش من ستوك إلى بيرنلي

الخميس، 31 يناير 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

سوق انتقالات إنجلترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

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- بيتر كراويتش ينتقل من ستوك سيتي إلى بيرنلي.

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