محدّث مباشر ختام انتقالات يناير – كامارا من فولام إلى مالاتياسبور

الخميس، 31 يناير 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

سوق انتقالات إنجلترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

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- أبو بكر كامارا ينتقل من فولام إلى مالاتياسبور التركي.

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