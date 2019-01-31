يرى أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أن مواجهة فريقه أمام مصر للمقاصة صعبة.

وقال قناوي لـFilGoal.com: "هناك أسباب تجعل المواجهة صعبة منها الهزيمة التي تلقاها المنافس في مباراتين متتاليتين، ورغبته في الخروج من دوامات التراجع".

وتابع "بالإضافة إلى أن المنافس فريق جيد خاصة وأنه يملك قدرات هجومية متميزة".

وأكمل "نحن سنستغل الدفعة المعنوية التي يمر بها الفريق بعد أن حققنا فوزين متتاليين في الاستعداد لهذا اللقاء".

وواصل قناوي حديثه "التدعيمات الجديدة التي أتمها النادي مؤخرا استطاعت أن توفر قوة للتشكيل سوف يزداد قوتها من مباراة لأخرى مع اكتمال انسجامها وتفاهمها مع باقي اللاعبين".

وأنهى المدرب العام للإسماعيلي "هدفنا استمرار الروح المعنوية العالية للاعبين من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم خطوات في مسابقة الدوري".

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