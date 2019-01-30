بالفيديو – ليلة سقوط يوفنتوس.. أتالانتا ينتصر بثلاثية ويقصي السيدة العجوز من الكأس

بعد سيطرة دامت لأربع سنوات، حقق أتالانتا المفاجأة وأقصى يوفنتوس من بطولته المسيطر عليها في السنوات الأخيرة، وكاتبا هزيمة السيدة العجوز الأولى محليا هذا الموسم.

فاز أتالانتا على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في ربع نهائي كأس إيطاليا وتأهل لنصف النهائي.

شوط كارثي

شوط المباراة الأول كان كارثيا على يوفنتوس. خسر جورجيو كيلليني، وتلقى هدفين.

كيلليني أنقذ مرمى يوفنتوس من هدف أول في الدقيقة الثامنة. انطلاقة قوية من زاباتا، لكن تصدي كيلليني وحولها إلى ركنية لصالح أتالانتا من جهة اليسار.

وفي الدقيقة الـ24، تعملق تشيزني وتصدى لشكل خرافي إلى تصويبة بابوج وميز، ليحولها إلى ركنية.

وتعرض كيلليني إلى إصابة في الدقيقة الـ25، إصابة ربما يكون أثرها على الفريق في دوري الأبطال أيضا بجانب مباراة الليلة، فخرج مصابا ودخل جواو كانسيلو بدلا منه، وفي المقابل شارك ماريو باسليتش بدلا من يوسب إيليتش.

دقيقتان خياليتان

أتالانتا استغل خروج كيلليني، وفي دقيقتين حقق الخيال بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ37 عن طريق تيموثي كاستاين، قبل أن يضيف دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ39، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدفين.

الشوط الثاني

تدخل ماسيمليانو أليجري بتبديل يراه هجومي، فشارك دوجلاس كوستا بدلا من باولو ديبالا في الدقيقة الـ62.

كاد يوفنتوس يتعادل في الدقيقة الـ69 بتصويبة قوية من خضيرا، لكن الحارس تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وشارك ميراليم بيانتش في الدقيقة الـ71 بدلا من سامي حضيرا.

رصاصة الرحمة

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع تقليص يوفنتوس الفارق، سجل أتالانتا هدفا ثالثا في الدقيقة الـ86 عن طريق زاباتا مرة أخرى، لينتهي اللقاء بفوز أتالانتا بثلاثية مقابل لا شيء.

وبذلك يلتقي أتالانتا في نصف النهائي مع فيورنتينا الذي فاز على روما بسباعية قبل تلك المباراة.

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