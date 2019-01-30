محدّث انتهت – برشلونة (6) - (1) إشبيلية.. كرة القدم سهلة في كامب نو
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 22:17
كتب : FilGoal
يواجه برشلونة إشبيلية على ملعب كامب نو، على أمل قلب خسارته 2-0 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
برشلونة عليه الفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل فرصة للحفاظ على اللقب الذي حصده في آخر 4 مواسم.
طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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نهاية المباراة
ق92: والسادس ميسي.. الأمور سهلة للغاية.
ق89: الهدف الخامس لبرشلونة عن طريق لويس سواريز.
ق69: الهدف الأول لإشبيلية، هدف آخر يعني تأهلهم.
ق55: الرابع عن طريق سيرجي روبرتو
الريمونتادا تكتمل.. الدقيقة 52 تشهد الهدف الثالث عن طريق كوتينيو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31: الهدف الثاني لبرشلونة، راكيتيتش يسجل بعد صناعة رائعة من أرثر
ق27: بعد موافقة الـVAR على ركلة الجزاء، بانيجا يهدرها!
ق24: ركلة جزاء لإشبيلية.. روكي ميسا يحصل على خطأ من بيكيه
ق13: كوتينيو يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل