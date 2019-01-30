يواجه برشلونة إشبيلية على ملعب كامب نو، على أمل قلب خسارته 2-0 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة عليه الفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل فرصة للحفاظ على اللقب الذي حصده في آخر 4 مواسم.

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نهاية المباراة

ق92: والسادس ميسي.. الأمور سهلة للغاية.

ق89: الهدف الخامس لبرشلونة عن طريق لويس سواريز.

ق69: الهدف الأول لإشبيلية، هدف آخر يعني تأهلهم.

ق55: الرابع عن طريق سيرجي روبرتو

الريمونتادا تكتمل.. الدقيقة 52 تشهد الهدف الثالث عن طريق كوتينيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31: الهدف الثاني لبرشلونة، راكيتيتش يسجل بعد صناعة رائعة من أرثر

ق27: بعد موافقة الـVAR على ركلة الجزاء، بانيجا يهدرها!

ق24: ركلة جزاء لإشبيلية.. روكي ميسا يحصل على خطأ من بيكيه

ق13: كوتينيو يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل