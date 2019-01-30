مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي تتواصل. تشيلسي في ضيافة بورنموث، وليفربول يامل في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي في مواجهة ليستر سيتي.

توتنام سيلتقي أيضا مع واتفورد، وساوثامبتون يواجه كريستال بالاس.

FilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.

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ليفربول وليستر سيتي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

ق6: تمريرة رائعة من صلاح صوب فيرمينو الذي يراوغ ويسدد ولكن الحارس كاسبر شمايكل يتصدى

ق3: ساديو ماني يتقدم سريعا للريدز

انطلاق اللقاء

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بورنموث وتشيلسي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

ق14: العارضة تحرم بيدرو من التسجيل برأسية

انطلاق اللقاء

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توتنام وواتفورد (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

انطلاق اللقاء

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ساوثامبتون وكريستال بالاس (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

انطلاق اللقاء