محدّث مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) بورنموث (0).. ليفربول (1) ليستر (0) مااااني
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:41
كتب : FilGoal
مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي تتواصل. تشيلسي في ضيافة بورنموث، وليفربول يامل في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي في مواجهة ليستر سيتي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
توتنام سيلتقي أيضا مع واتفورد، وساوثامبتون يواجه كريستال بالاس.
FilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.
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ليفربول وليستر سيتي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
ق6: تمريرة رائعة من صلاح صوب فيرمينو الذي يراوغ ويسدد ولكن الحارس كاسبر شمايكل يتصدى
ق3: ساديو ماني يتقدم سريعا للريدز
انطلاق اللقاء
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بورنموث وتشيلسي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
ق14: العارضة تحرم بيدرو من التسجيل برأسية
انطلاق اللقاء
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توتنام وواتفورد (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
انطلاق اللقاء
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ساوثامبتون وكريستال بالاس (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
انطلاق اللقاء