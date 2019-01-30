انتهت في إنجلترا - ليفربول يتعادل مع ليستر.. وتوتنام ينتفض

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:41

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر

مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي تتواصل. تشيلسي في ضيافة بورنموث، وليفربول يامل في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي في مواجهة ليستر سيتي.

توتنام سيلتقي أيضا مع واتفورد، وساوثامبتون يواجه كريستال بالاس.

FilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.

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ليفربول وليستر سيتي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: هاري ماجواير يتعادل لليستر.

ق6: تمريرة رائعة من صلاح صوب فيرمينو الذي يراوغ ويسدد ولكن الحارس كاسبر شمايكل يتصدى

ق3: ساديو ماني يتقدم سريعا للريدز

انطلاق اللقاء

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بورنموث وتشيلسي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية المباراة

ق90: تشارلي دانيلز يحرز الرابع.

ق75: الهدف الثالث لبورنموث عن طريق جوشوا كينج

ق63: دافيد بروكس يضيف الثاني لبورنموث من تسديدة داخل منطقة الجزاء

ق47: بورنموث يتقدم عن طريق جوشوا كينج من تسديدة قوية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14: العارضة تحرم بيدرو من التسجيل برأسية

انطلاق اللقاء

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توتنام وواتفورد (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية اللقاء

ق87: توتنام ينتفض ويسجل الثاني عن فيرنانديو يورينتي

ق80: سون هيونج مين يدرك التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: واتفورد يتقدم عن طريق جريك كاثكارت

انطلاق اللقاء

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ساوثامبتون وكريستال بالاس (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).

نهاية المباراة

ق77: ساوثامبتون يتعادل عن طريق جيمس وارد براوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: ويلفريد زاها يتقدم لكريستال بالاس

انطلاق اللقاء

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي

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