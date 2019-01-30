انتهت في إنجلترا - ليفربول يتعادل مع ليستر.. وتوتنام ينتفض
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:41
كتب : FilGoal
مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي تتواصل. تشيلسي في ضيافة بورنموث، وليفربول يامل في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي في مواجهة ليستر سيتي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
توتنام سيلتقي أيضا مع واتفورد، وساوثامبتون يواجه كريستال بالاس.
FilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.
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ليفربول وليستر سيتي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
نهاية اللقاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47: هاري ماجواير يتعادل لليستر.
ق6: تمريرة رائعة من صلاح صوب فيرمينو الذي يراوغ ويسدد ولكن الحارس كاسبر شمايكل يتصدى
ق3: ساديو ماني يتقدم سريعا للريدز
انطلاق اللقاء
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بورنموث وتشيلسي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
نهاية المباراة
ق90: تشارلي دانيلز يحرز الرابع.
ق75: الهدف الثالث لبورنموث عن طريق جوشوا كينج
ق63: دافيد بروكس يضيف الثاني لبورنموث من تسديدة داخل منطقة الجزاء
ق47: بورنموث يتقدم عن طريق جوشوا كينج من تسديدة قوية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق14: العارضة تحرم بيدرو من التسجيل برأسية
انطلاق اللقاء
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توتنام وواتفورد (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
نهاية اللقاء
ق87: توتنام ينتفض ويسجل الثاني عن فيرنانديو يورينتي
ق80: سون هيونج مين يدرك التعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: واتفورد يتقدم عن طريق جريك كاثكارت
انطلاق اللقاء
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ساوثامبتون وكريستال بالاس (تابع المباراة دقيقة بدقيقة).
نهاية المباراة
ق77: ساوثامبتون يتعادل عن طريق جيمس وارد براوس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: ويلفريد زاها يتقدم لكريستال بالاس
انطلاق اللقاء