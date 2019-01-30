تشكيل برشلونة - ميسي يعود لمحاولة تحقيق الإنقاذ أمام إشبيلية
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:20
كتب : FilGoal
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس الملك.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
برشلونة سقط أمام الفريق الأندلسي في الذهاب بهدفين نظيفين في ظل إراحة ليونيل ميسي من المشاركة، ولكن البرغوث الأرجنتيني عاد الآن.
وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالآتي.
حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.
الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا.
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرثر.
الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي.
🔵🔴 Barça XI
🆚 Sevilla #CopaBarça pic.twitter.com/fEV4GwuXED— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2019
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