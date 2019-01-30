تشكيل برشلونة - ميسي يعود لمحاولة تحقيق الإنقاذ أمام إشبيلية

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس الملك.

برشلونة سقط أمام الفريق الأندلسي في الذهاب بهدفين نظيفين في ظل إراحة ليونيل ميسي من المشاركة، ولكن البرغوث الأرجنتيني عاد الآن.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني كالآتي.

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حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرثر.

الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي.

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