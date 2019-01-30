انتهت في الدوري - إنبي (0) المقاولون (0)

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

لاعبو المقاولون العرب

إنبي في صدام مع المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري.

إنبي يأمل في تدارك سجله السيء بالمباريات الـ11 الأخيرة التي حقق فيها فوزا وحيدا على طلائع الجيش مما جعله في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.

أما المقاولون فيضع أمامه عدم تمكنه من تحقيق الفوز خلال المباريات الأربع الأخيرة إذ تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.

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انتهت

ق87: حارس إنبي كاد يكلف فريقه غاليا إذ سقطت الكرة من يديه ولكن مرت إلى لاعب المقاولون الذي فشل في اللحاق بها.

ق69: محمد سمير يسدد من ركلة حرة مباشرة للمقاولون ولكن العارضة تتصدى

ق65: محمود أبو السعود حارس المقاولون يتألق ويبعد عرضية من الجبهة اليمنى بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

31: محمد مجلي يهدر أخطر فرص اللقاء برأسية علت العارضة إثر عرضية من محمد طلعت بعد مراوغة الحارس.

انطلاق اللقاء.

إنبي المقاولون العرب

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