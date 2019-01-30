ماني: لا نفكر في سلسلة اللا هزيمة على أنفيلد

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني - ليفربول - نيوكاسل

يؤمن ساديو ماني مهاجم ليفربول بأن فريقه لا يفكر في سلسلة اللا هزيمة على ملعب أنفيلد حين يدخل أي مباراة على الملعب الشهير.

يذكر أن ليفربول لم يتلق أي هزيمة على أنفيلد في الدوري الإنجليزي في 32 مباراة متتالية وتحديدا منذ شهر إبريل من عام 2017، وكانت آخر مباراة له على ملعبه تلك التي واجه فيها فريق كريستال بالاس وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3.

وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه: "عندما تلعب على أرضك، خاصة على ملعب كأنفيلد، فأنت تلعب بكل ثقة وتعتقد أنك ستنتصر في كل المباريات".

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وأضاف "هذا ما نحاول تحقيقه في كل مرة، وهو شئ مهم بالنسبة لنا. نحن لا نتوقع الهزيمة في الوقت الحالي على الرغم من أنها إذا حدثت فهذا هو حال كرة القدم".

وواصل السنغالي "نحن نعلم جيدا كيف نتعامل مع الظروف المختلفة للفوز في النهاية، ولكن بكل صراحة نحن لا نفكر في سجل اللا هزيمة على أنفيلد، فكل ما يشغل بالنا الآن هو الفوز في المباريات القادمة".

ليفربول يستضيف ليستر سيتي ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي ليلة الأربعاء.

الفوز على ليستر سيرفع رصيد ليفربول إلى 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي فشل في تقليص الفارق بينهما بالخسارة من نيوكاسل يونايتد 1-2 ليلة الثلاثاء.

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ليفربول ساديو ماني

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