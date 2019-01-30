لجنة المسابقات تقرر تأجيل مواجهة بتروجيت ودجلة 24 ساعة.. ونقل مباراة الاتحاد والمصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة بتروجيت أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 21 لمدة 24 ساعة كما تم نقل مواجهة الاتحاد أمام المصري.

وتقام مباراة بتروجيت مع وادي دجلة في الثالثة عصر الثلاثاء 5 فبراير على ملعب السويس الجديد بدلا من يوم الاثنين.

بينما تم نقل مباراة الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي في الجولة ذاتها إلى ملعب الجيش بالسويس في الجولة نفسها في الخامسة من مساء الاثنين 4 فبراير.

ويخوض فريق المصري مواجهة أمام بتروجيت اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري.

ويتذيل بتروجيت الترتيب برصيد 15 نقطة من 19 مباراة، بينما المصري في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة من 20 مباراة أما وادي دجلة ففي المركز السادس عشر بنفس الرصيد.