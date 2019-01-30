بعد إقصاء الإسماعيلي.. هل يعبر القسنطيني لربع نهائي الأبطال يوم الجمعة دون أن يلعب؟ الأربعاء، 30 يناير 2019 - 15:22 كتب : FilGoal قسنطينة بعد إقصاء الإسماعيلي.. هل يعبر القسنطيني لربع نهائي الأبطال يوم الجمعة دون أن يلعب؟ تعرف بالضغط هنا أخبار متعلقة حسابات معقدة تؤجل حسم مقعدي الأهلي بإفريقيا.. عمرو جمال في الصورة أجويرو يرفض الاستسلام: سنقاتل حتى نهاية الموسم رسميا - الأهلي يقيد عمرو جمال وربيعة محليا.. وتأجيل حسم مقعدي القائمة الإفريقية فابينيو قد يحل أزمة الظهير الأيمن لليفربول أمام ليستر شباب قسنطينة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا النادي الرياضي القسنطيني نرشح لكم أخر الأخبار مباشر ليلة الأبطال – برشلونة ضد دينامو كييف.. يونايتد أمام باشاك شهير 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا تحديد تفاصيل مواجهتي المقاولون العرب وأرتا سولار 7 في الكونفدرالية 14 دقيقة | الكونفدرالية الجمعية العمومية لم تكتمل.. وتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال 23 دقيقة | الدوري المصري قذيفة صلاح في إيفرتون تجلب له جائزة هدف الشهر في ليفربول 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: سنحاول التغلب على سلبياتنا بغياب راموس قبل النهائي أمام إنتر 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا التشكيل - تغييرات دفاعية في يوفنتوس وبرشلونة.. وكافاني أساسي لأول مرة مع مانشستر يونايتد 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا التتويج الأخير – شريف عبد الفضيل يحكي لـ في الجول عندما قال لأبو تريكة: هل جُننت؟ ساعة | حكايات في الجول فونت المرشح لرئاسة برشلونة يتحدث عن بقاء ميسي وعودة جوارديولا ومنصب لـ تشابي مثل فيرجسون ساعة | الدوري الإسباني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر ليلة الأبطال – برشلونة ضد دينامو كييف.. يونايتد أمام باشاك شهير مفاتيح نهائي القرن – من بدلاء للمنافسة على منتخب مصر.. الشناوي ضد أبو جبل مفاتيح نهائي القرن - مجهود وسرعة مرتدات زيزو.. وكيف يتعامل الأهلي معها مفاتيح نهائي القرن - اللعب المباشر على المرمى من الشحات وكيف يحد الزمالك من خطورته التتويج الأخير – شريف عبد الفضيل يحكي لـ في الجول عندما قال لأبو تريكة: هل جُننت؟ الأكثر مشاهدة 1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 إصابة أجايي في مران الأهلي أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 ولفرهامبتون 1 ساوثامبتون انتهت الدوري الإنجليزي 1 بيرنلي 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإسباني 3 أتليتك بلباو 0 ريال بيتيس انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الهلال 0 النصر انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الفيصلي 1 الاتحاد انتهت دوري أبطال أوروبا - دينامو كييف - برشلونة بعد قليل 22:00 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - فرينكفاروزي بعد قليل 22:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر يونايتد - إسطنبول باشاك شهير بعد قليل 22:00 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - لايبزج بعد قليل 22:00 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند - كلوب بروج بعد قليل 22:00 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - أتالانتا لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - إنتر ميلان - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - سالزبورج لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - أولمبياكوس - مانشستر سيتي لم تبدأ 19:55 دوري أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد - لوكوموتيف موسكو لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك