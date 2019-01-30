بعد إقصاء الإسماعيلي.. هل يعبر القسنطيني لربع نهائي الأبطال يوم الجمعة دون أن يلعب؟ الأربعاء، 30 يناير 2019 - 15:22 كتب : FilGoal قسنطينة بعد إقصاء الإسماعيلي.. هل يعبر القسنطيني لربع نهائي الأبطال يوم الجمعة دون أن يلعب؟ تعرف بالضغط هنا أخبار متعلقة حسابات معقدة تؤجل حسم مقعدي الأهلي بإفريقيا.. عمرو جمال في الصورة أجويرو يرفض الاستسلام: سنقاتل حتى نهاية الموسم رسميا - الأهلي يقيد عمرو جمال وربيعة محليا.. وتأجيل حسم مقعدي القائمة الإفريقية فابينيو قد يحل أزمة الظهير الأيمن لليفربول أمام ليستر شباب قسنطينة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا النادي الرياضي القسنطيني نرشح لكم أخر الأخبار تقرير تونسي: الحبيب يكن في طريقه إلى الجونة 5 دقيقة | الدوري المصري منافس الزمالك - طبيب الرجاء: 3 لاعبين يغيبون عن مواجهة الزمالك.. وشكوك حول مشاركة الورفلي 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا بعد ضمان البقاء.. الجونة يهزم دجلة بهدفين 35 دقيقة | الدوري المصري نصف نهائي إفريقيا – يوسف لـ في الجول: تحذير لـ الأهلي من قوة الوداد.. وأختار بادجي في حالة وحيدة 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الأهلي يدعم صفوف فريق السيدات بمحترفة تونسية 52 دقيقة | رياضات أخرى سكاي: مفاوضات بين وست هام وبن رحمة لإتمام انتقاله 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي رسميا – الاتحاد الإيطالي يعتبر نابولي مهزوما أمام يوفنتوس وعقوبة إضافية لعدم خوضه اللقاء ساعة | أوروبا يوفنتوس: إصابة رامسي ليست عضلية ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مونزا.. "ميلان الذي نعرفه" في قبضة بيرلسكوني وجالياني نصف نهائي إفريقيا – يوسف لـ في الجول: تحذير لـ الأهلي من قوة الوداد.. وأختار بادجي في حالة وحيدة نصف نهائي إفريقيا – الشيشيني لـ في الجول: الزمالك غير مكتمل.. وأصبحنا نمتلك خبرة اللقاءات الكبيرة طبيب الأهلي يعلن جاهزية الشناوي وأيمن أشرف لمواجهة الوداد معلول وجيرالدو ينضمان لبعثة الأهلي في المغرب الأكثر مشاهدة 1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي أمس اليوم غدا دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 الأولمبي 2 غزل المحلة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 بلدية المحلة 4 فاركو انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 2 الرجاء 1 المنصورة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 4 أبو قير للأسمدة 2 ألعاب دمنهور انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 بيلا 6 دكرنس انتهت الدوري المصري 0 وادي دجلة 2 الجونة انتهت كأس مصر - طلائع الجيش - بيراميدز بعد قليل 20:30 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 2 تشيلي 2 كولومبيا انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 2 بيرو 4 البرازيل انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 0 فنزويلا 1 باراجواي انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب - إنبـي لم تبدأ 20:30 الدوري المصري - الإسماعيلي - أسـوان لم تبدأ 17:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الداخلية - النصر لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - سيراميكا كليوباترا - جمهورية شبين لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - بتروجت - المريخ لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك