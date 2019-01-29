محدّث مباشر في إنجلترا - يونايتد 0 بيرنلي 0.. سيتي 1 نيوكاسل 0

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

أجويرو

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عادت من جديد، ونحن على موعد مع الجولة 24 من المسابقة.

أرسنال يواجه كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد في صدام مع بيرنلي، ومانشستر سيتي في ضيافة نيوكاسل.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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أرسنال ضد كارديف (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــا).

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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مانشستر يونايتد مع بيرنلي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــا).

انطلاق اللقاء

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نيوكاسل ومانشستر سيتي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــا).

ق1: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو.

انطلاق اللقاء

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باقي المباريات

إيفرتون 1 - هدرسفيلد 0

فولام 0 - برايتون 2

ولفرهامبتون 0 - وست هام 0

أرسنال مانشستر سيتي مانشستر يونايتد

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