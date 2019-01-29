انتهت في إنجلترا - نيوكاسل يوقف سيتي.. ويونايتد يعود أمام بيرنلي

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

أجويرو

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عادت من جديد، ونحن على موعد مع الجولة 24 من المسابقة.

أرسنال يواجه كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد في صدام مع بيرنلي، ومانشستر سيتي في ضيافة نيوكاسل.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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أرسنال ضد كارديف (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــا).

انتهت

ق94: ناثينال مينديز يقلص الفارق.

ق83: لاكازيت يضيف الثاني.

ق65: جووول أوباميانج عن طريق ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني، وأليكس إيوبي يشارك بدلا من النني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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مانشستر يونايتد مع بيرنلي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــا).

انتهت

ق93: فيكتور ليندلوف يعوووود بالشياطين للتعادل.

ق87: بوووجبا يقلص الفارق للشياطين من ركلة جزاء.

ق82: بيرنلي يضيف الثاني عن طريق كريس وود.

ق51: جووول لبيرنلي عن طريق أشلي بارنز.

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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نيوكاسل ومانشستر سيتي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــا).

انتهت

ق82: مات ريتشي يضيف الثاني لنيوكاسل من ركلة جزاء

ق66: جووول التعادل لسولمون روندون لنيوكاسل.

نهاية الشوط الأول

ق1: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو.

انطلاق اللقاء

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باقي المباريات

انتهت

إيفرتون 1 - هدرسفيلد 0 (طالع تفاصيل المباراة)

فولام 4 - برايتون 2 (طالع تفاصيل المباراة)

ولفرهامبتون 3 - وست هام 0 (طالع تفاصيل المباراة)

أرسنال مانشستر سيتي مانشستر يونايتد

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