تشكيل سيتي - السماوي بالقوة الضاربة أمام نيوكاسل

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريق أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة جميع عناصر القوة الضاربة للفريق بتواجد دي بروين وسيلفا وأجويرو وساني وسترلينج.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

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حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: ووكر، ستونز، لابورتي، دانيلو.

الوسط: فيرناندينيو، سيلفا، دي بروين.

الهجوم: ساني، سترلينج أجويرو.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يتواجد نيوكاسل بالمركز الـ17 برصيد 21 نقطة.

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