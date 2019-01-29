تشكيل سيتي - السماوي بالقوة الضاربة أمام نيوكاسل
الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:08
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريق أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل مشاركة جميع عناصر القوة الضاربة للفريق بتواجد دي بروين وسيلفا وأجويرو وساني وسترلينج.
وجاء تشكيل السماوي كالآتي.
حراسة المرمى: إيديرسون.
الدفاع: ووكر، ستونز، لابورتي، دانيلو.
الوسط: فيرناندينيو، سيلفا، دي بروين.
الهجوم: ساني، سترلينج أجويرو.
Your City line-up for tonight! 🙌
CITY XI | Ederson, Walker, Danilo, Stones, Laporte, Fernandinho, Silva (C), De Bruyne, Sterling, Sane, Aguero
SUBS | Muric, Gündogan, Bernardo, Mahrez, Otamendi, Jesus, Foden#NEWMCI 🔵 #mancity @HaysWorldwide pic.twitter.com/bPCgjneC0o— Manchester City (@ManCity) January 29, 2019
ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يتواجد نيوكاسل بالمركز الـ17 برصيد 21 نقطة.
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