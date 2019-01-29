تشكيل يونايتد - ماتا وأندرياس أساسيان ولوكاكو يقود الهجوم أمام بيرنلي
الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:06
كتب : FilGoal
أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل الفريق أمام بيرنلي بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل تواجد الإسباني خوان ماتا بشكل أساسي إضافة إلى أندرياس بيريرا لاعب الوسط.
وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.
حراسة المرمى: دي خيا.
الدفاع: يانج، جونز، ليندلوف، شاو.
الوسط: ماتيتش، بوجبا، أندرياس.
الهجوم: ماتا، لوكاكو، راشفورد.
Your #MUFC team for tonight's game... #MUNBUR— Manchester United (@ManUtd) January 29, 2019
ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي بالمركز الـ16 برصيد 22 نقطة.
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