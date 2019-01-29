تشكيل يونايتد - ماتا وأندرياس أساسيان ولوكاكو يقود الهجوم أمام بيرنلي

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل الفريق أمام بيرنلي بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد الإسباني خوان ماتا بشكل أساسي إضافة إلى أندرياس بيريرا لاعب الوسط.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

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حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: يانج، جونز، ليندلوف، شاو.

الوسط: ماتيتش، بوجبا، أندرياس.

الهجوم: ماتا، لوكاكو، راشفورد.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي بالمركز الـ16 برصيد 22 نقطة.

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