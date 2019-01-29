قبل مواجهة الأربعاء - كلوب يسهب في الإشادة بليستر سيتي وفاردي

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن النتائج التي حققها منافسه ليستر سيتي أمام تشيلسي ومانشستر سيتي توضح خطر الثعالب قبل زيارتهم لملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

منذ الفوز في مباراتان متتاليتان في نهاية شهر ديسمبر أمام مانشستر سيتي وتشيلسي، تعرض فريق كلود بويل للهزيمة 4 مرات في أخر 5 مباريات.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنهم يحبون اللعب أمام الفرق الكبيرة. لم يعودوا فريق الهجمات المرتدة كما كانوا سابقاً ولكنهم بالطبع فريق خطير جداً".

وأضاف "جميعنا حصل على تلك المواقف عندما تواجه فريق ولا يعطيك الكثير من المساحات. الكثير من الفرق يعانون من هذا بالطبع، تلك المباريات التي خسروها عندما تلقوا أهداف من هجمات مرتدة. لكن نحن نتنظر منافس خطر جداً لأنهم يملكون الجودة".

وواصل الألماني "إذا نظرنا لفريقهم فهو فريق رائع لأكون صادقاً. أستطيع تخيل أنهم ليسوا سعداء بموقفهم الحالي لأنهم التاسع في جدول الترتيب. منذ سنتين كان سيكون مركز رائع لليستر، لكن بعد الفوز بالدوري واللعب بدوري الأبطال وهذا ليس جيداً الآن".

واستمر "لقد استثمروا الكثير من الأموال في الفريق أيضاً ولديهم فريق جيد جداً. خط الدفاع، لاعبو الوسط رائعين جداً وبالطبع لديهم لاعب بموهبة جيمي فاردي في الهجوم، واحد من أفضل المهاجمون في الدوري".

وأكمل "نتوقع أداء رائع منهم وأنا سعيد بأن المباراة ليلة الأربعاء وأتمنى أن يكون المشجعين متعطشين لرؤية الفريق لقد مرت فترة طويلة منذ أن لعبنا على ملعبنا، 10 أيام أو ما شابه".

وأردف "لكن المباراة لن تكون سهلة وعلينا إخراج كل شيء من اللاعبين لكي نقدم أداء جيد".

فاردي سجل 7 مرات أمام ليفربول منذ وصول كلوب في شهر أكتوبر 2015 والمدرب سؤل عن مدى خطورة المهاجم.

وشدد كلوب "جودته هي السرعة التي يملكها والانهاء الرائع، لكن في العديد من المرات جعلنا الأمور سهلة عليه. هل حصل لوكاس ليفا على صناعة هدف له؟! كنت سأسجل هذا الهدف أيضاً ولكن جايمي مهاجم رائع بالطبع".

وأتم "إنه خطير جداً وهكذا كان دائماً، لكن هو ليس الخطر الوحيد في فريق ليستر سيتي".