ميسي: تياجو ينتقدني أحيانا

كشف نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن علاقته بابنه الأكبر تياجو بعدما أصبح الأخير يوجه له انتقادات ونصائح بشأن أدائه في الملعب. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

تحدث ميسي عن علاقة تياجو الحالية بكرة القدم وقال "تياجو يفهم كرة القدم لأنه الأكبر بين أبنائي ويتحدث عنها وعن كل ما يخصها كثيرا"

وتابع "تلقيت بالفعل بعض الانتقادات منه، برشلونة، الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، هو يتابع كل شيء. يحب اللعبة ويسأل عما لا يفهمه ويقدم لي توجيهات حينما لا تسير الأمور على ما يرام"

وأتم "لم يعد بإمكاني تجنب الحديث عن خسائر الفريق حينما نقدم أداء سيء، لكن تياجو يجبرني على التحدث عما حدث ولماذا لم يفز برشلونة. أصبحنا نتحدث بشكل أكثر"

ويبلغ تياجو ميسي من العمر 6 سنوات، هو الشقيق الأكبر ضمن 3 أبناء لميسي وزوجته أنتونيلا روكوتزو والآخران هم ماتيو وشيرو.