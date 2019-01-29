ميسي: تياجو ينتقدني أحيانا

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 16:01

كتب : إسلام محمود

ميسي

كشف نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن علاقته بابنه الأكبر تياجو بعدما أصبح الأخير يوجه له انتقادات ونصائح بشأن أدائه في الملعب. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

تحدث ميسي عن علاقة تياجو الحالية بكرة القدم وقال "تياجو يفهم كرة القدم لأنه الأكبر بين أبنائي ويتحدث عنها وعن كل ما يخصها كثيرا"

وتابع "تلقيت بالفعل بعض الانتقادات منه، برشلونة، الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، هو يتابع كل شيء. يحب اللعبة ويسأل عما لا يفهمه ويقدم لي توجيهات حينما لا تسير الأمور على ما يرام"

أخبار متعلقة

بالفيديو – انتصار جديد بقيادة ميسي.. برشلونة يهزم جيرونا بثنائية لم يحطم كل الأرقام بعد.. ميسي يسعى لتخطي راؤول في مواجهة جيرونا مكالمة هاتفية "صعبة" من ميسي ساهمت في انضمام دي يونج لـ برشلونة

وأتم "لم يعد بإمكاني تجنب الحديث عن خسائر الفريق حينما نقدم أداء سيء، لكن تياجو يجبرني على التحدث عما حدث ولماذا لم يفز برشلونة. أصبحنا نتحدث بشكل أكثر"

ويبلغ تياجو ميسي من العمر 6 سنوات، هو الشقيق الأكبر ضمن 3 أبناء لميسي وزوجته أنتونيلا روكوتزو والآخران هم ماتيو وشيرو.

في إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الحضري: أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: سيتي سيفوز بكل مبارياته المتبقية في الدوري 21 دقيقة | أوروبا
العنابي يواصل كتابة التاريخ.. قطر إلى نهائي كأس آسيا برباعية في الإمارات 24 دقيقة |
تقارير - فيلايني يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد 52 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – ياسر إبراهيم يغيب عن الأهلي 3 مباريات مبدئيا ساعة | الدوري المصري
سولشاير: المركز الرابع؟ طموحنا أكبر من ذلك ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 3 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 4 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته

قد ينال إعجابك