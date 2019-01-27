سباليتي عن بريسيتش: على أحدهم دفع ثمنه.. لن يلعب معنا مجددا إذا أراد ذلك

تحدث لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر عن إيفان بيريسيتش جناح الفريق بعدما قدم الأخير طلبا للرحيل من النادي.

وأعلن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر تقدم إيفان بيريسيتش جناح الفريق الإيطالي بطلب للرحيل من النادي. (طالع التفاصيل)

وقال سباليتي: "أزمة بيريسيتش؟ الأمر بسيط للغاية في تلك الحالة".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها فوتبول إيطاليا عقب لقاء تورينو "لكي يرحل، يجب على أحدهم أن يدفع ثمنه".

وأضاف "اللاعبون يقدرون على الحديث عن أي شيء ولكن في النهاية هم مرتبطون بعقد ومن يريد الرحيل، على أحدهم أن يدفع ثمن ذلك. لن يرحل أحد مجانا".

وتابع "إذا قال ماروتا – المدير التنفيذي لإنتر – أن بريسيتش لا يريد اللعب مجددا، لا مشكلة في ذلك. لن يلعب معنا مجددا".

إذاعة بي بي سي خرجت في تقرير حصري لها يوم الجمعة لتكشف رغبة أرسنال في التعاقد مع بيريسيتش قادما من إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية شراء. (طالع التفاصيل)

العرض الأخير لـ أرسنال كان إعارة بقيمة 4 ملايين يورو لنهاية الموسم مع أحقية شراء بـ 40 مليون يورو.

لكن إنتر لا يرغب في إعارة بيريسيتش بل بيعه نهائيا. وهو ما يوقف الصفقة حتى الآن.

بيريسيتش انضم إلى إنتر قادما من فولسفبورج في صيف 2015 بمبلغ 17.1 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشارك الدولي الكرواتي مع إنتر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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