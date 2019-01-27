محدّث انتهت – إسبانيول (2) - (4) ريال مدريد
الأحد، 27 يناير 2019 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إسبانيول أمام ريال مدريد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.
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** انتهت
** ق80 جوووووووووووووووووووووووووول روبيرتو روساليس والهدف الثاني لـ إسبانيول
** ق72 طرد فاران بعد تدخل على مهاجم إسبانيول المنفرد بالمرمى
** مهارة كبيرة من جاريث بالكعب ثم تسديدة قوية تهز شباك إسبانيول
** ق66 جوووووووووووووووووووووووووول بيل والرابع لـ ريال مدريد
** تسديدة أرضية متقنة تهز شباك إسبانيول.
** ق45 جوووووووووووووووووووووووووول بنزيمة والهدف الثالث
** تسديدة قوية من ليو هزت شباك ريال مدريد
** ق24 جوووووووووووووووووووووووووول ليو بابتيستاو والهدف الأول لـ إسبانيول
** بداية نارية ملكية
** عرضية من مودريتش ورأسية من راموس والثاني لـ ريال مدريد
** ق15 جوووووووووووووووووووووووووول راموس
** مودريتش يسدد وحارس إسبانيول يتصدى، لتصل بنزيمة والأخير يهز الشباك
** ق3 جوووووووووووووووووووووووووول بنزيمة والهدف الأول
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة