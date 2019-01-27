يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إسبانيول أمام ريال مدريد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

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** انتهت

** ق80 جوووووووووووووووووووووووووول روبيرتو روساليس والهدف الثاني لـ إسبانيول

** ق72 طرد فاران بعد تدخل على مهاجم إسبانيول المنفرد بالمرمى

** مهارة كبيرة من جاريث بالكعب ثم تسديدة قوية تهز شباك إسبانيول

** ق66 جوووووووووووووووووووووووووول بيل والرابع لـ ريال مدريد

** تسديدة أرضية متقنة تهز شباك إسبانيول.

** ق45 جوووووووووووووووووووووووووول بنزيمة والهدف الثالث

** تسديدة قوية من ليو هزت شباك ريال مدريد

** ق24 جوووووووووووووووووووووووووول ليو بابتيستاو والهدف الأول لـ إسبانيول

** بداية نارية ملكية

** عرضية من مودريتش ورأسية من راموس والثاني لـ ريال مدريد

** ق15 جوووووووووووووووووووووووووول راموس

** مودريتش يسدد وحارس إسبانيول يتصدى، لتصل بنزيمة والأخير يهز الشباك

** ق3 جوووووووووووووووووووووووووول بنزيمة والهدف الأول

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة