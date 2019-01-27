بالفيديو – فان بيرسي يتألق وفينورد يسحق أياكس 6/2 لصالح أيندهوفين في صراع الصدارة

في موسمه الأخير، مازال فان بيرسي يستطيع صنع الفارق. سجل هدفين وفاز فينورد على أياكس بستة أهداف في الدوري الهولندي.

فاز فينورد على أياكس بستة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الهولندي.

تقدم أياكس في الدقيقة السابعة من مخالفة نفذها لاسي شوني في المرمى بنجاح.

فينورد تعادل في الدقيقة الـ16 عن طريق جينس تورنسترا من متابعة أمام المرمى، قبل أن يتقدم فينورد في الدقيقة الـ31 عن طريق ستيفين بيرجيس.

أياكس أدرك التعادل في الدقيقة الـ33 عن طريق حكيم زياش بعد تصويبة تصدى لها الحارس، وتابعها في المرمى.

لم يهنأ أياكس بالتعادل طويلا، فأضاف روبن فان بيرسي هدفا ثالثا في الدقيقة الـ42 من عرضية، قابلها بتصويبة بيمناه في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فيتورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الشوط الثاني

فان بيرسي تألق مجددا، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة الـ55 من عرضية جديدة، أودعها المرمى.

ولم ينته الحفل هنا، فأضاف توني فيلهينا الهدف الخامس في الدقيقة الـ75 بنفس الطريقة. عرضية من جينس تورنسترا، تابعها في المرمى.

واختتم ياسين أيوب أهداف اللقاء بهدف سادس في الدقيقة الـ84 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز فينورد بستة أهداف مقابل هدفين.

فوز فينورد رفع رصيده للنقطة الـ39 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أياكس عند النقطة الـ47 في المركز الثاني، وليرتف الفارق بينه وبين بي إس في أيندهوفين إلى 5 نقاط.

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